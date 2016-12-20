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Kıraathane ve kahvehanelere kumar baskını

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan kıraathane ve kahvehaneler denetledi.

Kıraathane ve kahvehanelere kumar baskını

20 Aralık 2016 10:27

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe merkezinde umuma açık yerlere yönelik uygulama yaptı. Emniyetin tüm birimlerinin katıldığı denetimler gece yapıldı. Huzur ve asayişin temin edilmesi amacıyla düzenlenen denetimlerde 50’ye yakın kahvehane ve kıraathane kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kumar oynattığı tespit edilen bir iş yerinde yapılan aramalarda 50, 100 ve 150 liralık para yerine geçen pullar ile kumar malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu. İş yeri sahibine adli ve idari para cezası kesildi. 

Kürşat Aktaş

Etiketler: Adıyaman, kumar baskını


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