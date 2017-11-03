Kıraça Holding kimin? İnan Kıranç kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Yerli otomobil üretimi için babayiğitler arıyoruz" çağrısından sonra, otomotiv üretiminin gerçekleştirilmesi için gönüllü olan iş adamlarından biri de İnan Kıraç oldu.1998 yılında Türk otomotiv sektörünün önde gelen isimleri İnan Kıraç ve Claude Nahum tarafından kurulan Kıraça Holding, Kıraça Şirketler Topluluğu adıyla kurulmuştur. Türk otomotiv sektöründeki kapasite fazlası atıl yatırımları Türk ekonomisine kazandırmak, hafif ticari araç pazarındaki büyüme potansiyelini değerlendirmek, yeni bir pazarlama ve dağıtım modeli ile bağımsız yedek parça sektöründeki dağınık yapıyı organize etmek ve uluslararası ticaret alanında faaliyet göstermek amacıyla kurulan şirket kısa bir sürede bu sektörlerdeki gücünü ve başarısını kanıtladı.

KIRAÇA HOLDİNG'E AİT ŞİRKETLER'DEN BAZILARI

Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

Karsan Pazarlama A.Ş.

Karland Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

Kırpart Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş.

Sirena Marine Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.

Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Hexagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş.

Heksagon Katı Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bunların yanısıra, Kıraça Holding kurucularından İnan Kıraç’ın eşi Suna Kıraç ile birlikte kurmuş oldukları Suna ve İnan Kıraç Vakfı, eğitim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında yapmış olduğu faaliyetler ile Kıraça Holding’in sanayi ve ticaretteki başarılarına ışık tutmaktadır. Vakfın bünyesinde, Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü yer almaktadır.

İNAN KIRAÇ KİMDİR?

İnan Kıraç, 1937 yılında Eskişehir'de doğmuştur. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Londra'da City College of Business'te okudu. Vehbi Koç kayınpederi, Rahmi Koç ise kayın biraderidir. İnan Kıraç, kariyerine 1961 senesinde Koç Grubu'na bağlı Ormak A.Ş.'de satış memuru olarak başladı. 1966 yılında Fiat Kamyonları'nın ve Midibüsleri'nin imalatçısı olan Otoyol'un Genel Müdürlüğü'ne atandı. 1970 yılında Türkiye'de üretilen Fiat Otomobilleri'nin pazarlama ve dağıtım şirketi Tofaş Oto Ticaret'in Genel Müdürü oldu. Önce Koç Holding'in Tofaş'tan sorumlu Başkan Yardımcılığı'na, daha sonra Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı'na atandı. 1998 tarihinde emekliye ayrılıncaya kadar Koç Holding Yürütme Kurulu Başkanı (CEO) olarak hizmet veren İnan Kıraç, Türk Otomotiv Sektörü'nün gelişimine katkı sağlayan isimler arasında yer almıştı.