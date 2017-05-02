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Kiracı depozitoyu faiziyle alacak!

Ev sahibi ile kiracı ilişkisini Borçlar Kanunu düzenliyor. Yasa kira artışından, evin hangi şartlarda tahliye edileceğine kadar birçok hüküm içeriyor. Ancak, pek çok konu bilinmiyor. Ev kiralanırken başta peşin ödenen depozito konusu bunların başında yer alıyor. Yasaya göre; depozito artık 3 aylık kira bedelini aşamıyor. Örneğin; 1500 liraya kiralanan daire için mülk sahibi en çok 4500 lira talep edebilir.

Kiracı depozitoyu faiziyle alacak!

02 Mayıs 2017 09:06

Normal şartlarda evi kiralayanlar parayı mülk sahibine elden veriyor. Ama Temmuz 2012’deki yasal düzenlemeyle depozito garanti altına alındı. Buna göre; güvence olarak belirlenen depozito bedeli, kiracı, kiraya verenin onayı olmadan çekilmeyecek şekilde vadeli mevduat hesabına yatırılacak. Kira süresince elde edilecek faiz geliri depozitoya eklenecek. Sözleşme bittikten sonra banka, iki tarafın rızasıyla bu parayı geri verecek.

KAFASINA GÖRE ÇIKARAMAZ

Yasaya göre; ev sahibi, kira kontratının süresi dolmadan kiracıyı evden çıkaramaz. Kontrat süresi bitimine bir ay kala ev sahibi, kiracısına ihtarname çekmediği sürece, önceki kontrat kendiliğinden yenilenir ve süresiz kontrat niteliğine dönüşür. Kiracı, kiraladığı evden yeteri kadar yararlanamazsa yani evin sorunları varsa kontrat süresinin dolmasını beklemeden haklı gerekçesini bildirerek evden çıkabilir.

ERKEN TAHLİYE HAKKI VAR

Kiracıları koruyan diğer düzenleme erken tahliyelerle ilgili. Yasada erken tahliyede, taşınmazın bilirkişi tarafından belirlenecek kiraya verilebilme süresi kadar kira ödeme borcu öngörülüyor. Bu ne demek? Örneğin; evi kiralayalı 2 ay oldu, kontrat 1 yıllık. Bu durumda evin yeniden kiraya verileceği makul bir süre (2 ay gibi) belirleniyor. Böylece kalan 10 aylık kira bedeli yerine 2 aylık kirayı ödeyip evi tahliye etmek mümkün oluyor.

Bilal Emin Turan - Posta gazetesi

Etiketler: depozito, kiracı


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