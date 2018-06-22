Kiracılarının zehir taciri olduğunu polis baskınında öğrendiler

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak’ın göreve gelmesiyle ivme kazanan uyuşturucuyla mücadelede önceden tespit edilen ev ve iş yerlerine baskınlar devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullandıkları ve ticareti yaptıkları tespit edilen bir eve baskın düzenleyen ekipler, narkotik köpeği Rona’nın tepki gösterdiği yerlerde uyuşturucu madde ele geçirdi. Polisin geldiğini fark edince ellerindeki uyuşturucuyu pencereden atan zehir tacirleri, narkotik polisini kandıramadı.

Evdeki aramaların ardından gözaltına alınan 4 kişi polis araçlarına bindirilerek emniyete götürüldü.

Bu esnada kiracılarının zehir tacirliği yaptığını polis baskınında öğrenen ev sahibi büyük şok yaşadı. Polis memurlarına, kiracıların kendilerini 'hacı' diye tanıttıklarını ve o yüzden evini kiraya verdiğini anlatan ev sahibi, söz konusu baskın için defalarca kez teşekkür etti. Ev sahibi teşekkürünün emniyet müdürüne iletilmesi için ricada bulundu.

Derya Evren

