Kiracısı olan baba ve 2 oğlunu vuran şahıs tutuklandı

Olay, dün 18.30 sularında Kartepe Dumlupınar Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde bulunan bir büfede meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet olan kiracı Ahmet H. ile mal sahibi Coşkun Ç. arasında daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada Ahmet H., oğulları Muhammet ve Bayram H., mal sahibi Coşkun Ç.’ye bıçakla saldırmıştı. Dükkan sahibi Coşkun Ç. ise dükkanda bulunan silahını ateşleyerek, baba ve 2 oğlunu yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan baba Ahmet H. ve oğlu Bayram H.’nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olaydan sonra kaçan dükkan sahibi Coşkun Ç.’yi yakalamak için Kocaeli Asayiş Şube ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

Yapılan operasyon sonucunda dün gece yarısı zanlı, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Bahçecik’te saklandığı evde suç aleti silah ile birlikte yakalanmıştı. Emniyette sorgulanan Coşkun Ç., ifadesinde kiracıları olan baba ve oğullarından 30 bin TL alacaklı olduğunu ve bunun için aralarında husumet bulunduğunu söylemişti.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Coşkun Ç., öğlen saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan Coşkun Ç.’nin tutuklanmasına karar verildi.

Murat Kanber