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Kiracısına gelen misafiri istemeyen ev sahibi elinden satırla yaralandı

Aksaray’da kiracısına gelen misafirin evden gitmesini isteyen ev sahibi kadın, çıkan tartışma sonrası kiracısına gelen misafir tarafından elinden satırla yaralandı.

Kiracısına gelen misafiri istemeyen ev sahibi elinden satırla yaralandı

25 Temmuz 2017 12:39

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Belediye Arsalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce evini kiraya veren Dilber D. (64), kiracısına misafir olarak gelen Mustafa Ç.’yi (29) evden çıkarmak istedi. Bunun üzerine ev sahibi ve kiracının misafiri Mustafa Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce eve misafir olarak gelen Mustafa Ç., eline geçirdiği satırı kadının sağ eline vurarak yaraladı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı daha fazla büyümeden önlerken, sağlık ekipleri de elinden satır ile yaralanan ev sahibine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Mustafa Ç. polis tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Yasin Can


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