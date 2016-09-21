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Kiraladığı araçta ölü bulundu

Adana’da bir süredir haber alınamayan bir kişi, kiraladığı aracın içinde ölü bulundu.

Kiraladığı araçta ölü bulundu

21 Eylül 2016 23:02
Kiraladığı araçta ölü bulundu - Tıkla İzle

Olay, Sarıçam ilçesi Bayram Hacılı Mahallesi Seyhan Barajı kıyısında meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce oto kiralama şirketinden 01 DDC 92 plakalı hafif ticari aracı kiralayan Ercan Ç., aracı anlaştığı süre içinde getirmedi. Takip cihazından aracın konumunu kontrol eden kiralama şirketi, aracın Seyhan Barajı kıyısında uzun süredir hareketsiz halde olduğunu fark etti. Aracı kontrol etmesi için gönderilen iki personel, Ercan Ç.’nin sürücü koltuğunda cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Araçta yapılan incelemenin ardından şahsın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Başından pompalı tüfek ile vurulmuş halde bulunan Ercan Ç.’nin intihar mı ettiği yoksa bir cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor. 

Eren Bozkurt
ADANA


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