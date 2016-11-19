Aliağa ilçesi, önemli dev sanayi firmalarının konuşlanması nedeniyle son yıllarda ciddi göç aldı. İhtiyacı karşılayacak oranda konut yapılmaması nedeniyle kiralarda fırladı. Bu anlamda vatandaşların beklediği haber ise AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Yaşar Akbulut'dan geldi. Uzun süredir girişimlerde bulunan Akbulut, ilçeye Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarının yapılacağının müjdesini verdi. Ankara’ya giderek AK Parti MKYK üyesi ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan ile görüşen Yaşar Akbulut, görüşmelerin olumlu geçtiğini ve TOKİ’nin Aliağa’daki hazine arazileri üzerinde araştırmalar yapmaya başladığını belirtti. İlk etapta ilçe de 500 ile bin arası konut yapılacağı ve talebe göre etap etap projelerin devam edeceğini belirten Akbulut, "Daha önceki TOKİ yapılarını ben de pek beğenmiyordum; ancak şimdi TOKİ imajını çok daha farklılaştıracak şekilde Çeşme’deki gibi, dikey yapılaşma yerine yatay yapılaşmaya giderek, kültürümüze uygun ve arazinin yüzde 40’ı sosyal alan olabilecek şekilde yapılacak. İlk önce belli bir sayıyla başlayıp, Aliağa’nın ihtiyacına göre kademe kademe devam edecek bu projeyi başlatıyoruz. Şu an arsa araştırma aşamasında, ancak en kısa sürede inşaatların başlaması hedefleniyor. Orta ve alt gelire sahip vatandaşlarımızın konut sorununu bu şekilde çözeceğiz. Ortadaki sıkıntının boyutlarını dikkate aldığımızda, Aliağa’da TOKİ’ye müşteri bulma sıkıntısı yaşayacağımızı hiç sanmıyorum" dedi.

TOKİ projesinin Aliağa merkezindeki sıkışıklığı büyük oranda çözeceğini ifade eden Akbulut, proje inşaatının 5-6 ay içerisinde başlayacağını da söyledi.