Kiralık aracın yakıt deposundaki turşu kavanozlarından 5 kilo 500 gram eroin çıktı

Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası olan Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilin yakıt deposuna zulalanmış halde 5 kilo 500 gram eroin ele geçirdi. Edinilen bilgilere göre yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde kiralık bir otomobil ile Van'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı. Tespit edilen araç, düzenlenen operasyonla TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polis ekiplerince durduruldu.

Stark buldu polisler zuladan 5 kilo 500 gram eroin çıkardı

Araç içerisinde bulunan S.E., E.E. ve küçük kızları N.E.'nin sergilediği tedirgin davranışlardan şüphelenen ekipler, emniyete götürdükleri araçta narkotik köpeği Stark ile arama yaptı. Star'ın aracın arka koltuklarına yoğunlaşması üzerine, polis ekiplerince aracın arka koltuğu söküldü. Koltuğun altında bulunan yakıt deposu kapağını açan ekipler, plastik turşu kavanozları içine yerleştirilerek zulalanmış halde 5 kilo 500 gram eroin ele geçirdi. Aracında aile süsü vererek uyuşturucu sevkiyatı yapan S.E., E.E. ve kızları E.E. ise gözaltına aldı.

Narkotik köpeği bulamasın diye eroin torbalarını bal mumu ile sardılar

Ekiplerin takibi sonucu yakalanan uyuşturucuların narkotik köpeği tarafından tespit edilmemesi için bal mumu ile sarılarak yakıt deposuna yerleştirildiği belirlendi. Yakıt deposundan teker teker çıkarılan kavanozları açan ekipler, yaptıkları test ile kavanoz içerisindeki maddenin eroin olduğunu tespit etti. Uyuşturucuların ve detaylı arama yapılan araç ise emniyet otoparkına çekildi.

Şahıslar adliyeye sevk edilecek

Gözaltına alınan S.E., E.E., “Uyuşturucu Madde Ticareti ve Nakli Yapmak” suçundan emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Murat Kanber - Cihan Atik - Oğuzhan Eke

Murat Kanber - Cihan Atik - Oğuzhan Eke