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’Kiralık Aşk’ final mi yapıyor ?

Star TV’de yayınlanan ’Kiralık Aşk’ dizisinin final yapacağı iddialarıyla ilgili yapımcı şirketten açıklama geldi. Açıklamada, "Final tarihimizi henüz kesinleştirmedik" denildi.

Kiralık Aşk final mi yapıyor ?

05 Aralık 2016 18:44

Yapımcı şirket Ortaks Yapım’dan ’Kiralık Aşk’ hayranlarını sevindiren bir açıklama geldi. Dizinin final tarihinin henüz netleşmediğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Geçen sene Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve kısa zamanda çok sevilen Kiralık Aşk isimli dizimizin yeni sezonuna başlarken, kanalımızla yapmış olduğumuz görüşmeler ile hikayemizin yolculuğunun nerede ve ne şekilde finalize olacağını tasarlamıştık. Stratejik planlamamıza göre; hikayemizi birlikte kararlaştırdığımız doğrultuda adım adım ilerletiyoruz ancak final tarihimizi henüz kesinleştirmedik. Dizimizin çekimleri son hızla ve çok keyifli bir şekilde devam etmektedir. Final tarihimiz belirlendiğinde konuyla ilgili duyuru tarafımızca yapılacaktır.”

Etiketler: final mi yapıyor, Kiralık Aşk, Ortaks Yapım


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