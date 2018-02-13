Kiralık depoda kaçak içkiye jandarmadan baskın

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, Akalın mevkiinde 5 kişinin kiraladıkları depoda kaçak içki imal ettiklerini belirledi. Jandarma ekipleri, dün sabah saatlerinde depoya baksın yaptı. Depoda yapılan aramada; 40 bin doldurulmaya hazır etiketlenmiş şişe ve kapak, 53 arıtma filtresi, 744 şişelenmiş rakı, bin 410 litre şişelenmeye hazır rakı, 2 bin 370 litre etil alkol ve alkol yapımında kullanılan çok sayıda makine ele geçirildi. Depoda M.B., A.Ö., M.A. ve M.Ö jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmada sorgusu sürerken, olayla ilgili bir kişinin daha aranmasına devam edildiği belirtildi.

Atakan Şen

