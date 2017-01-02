İncirliova’da geleneksel hale gelen bir asırlık gelenek bu yıl da devam etti. Aydın, Muğla, Denizli, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir’den yaklaşık 168 devenin katıldığı güreşler kıran kırana geçti.

Aydın’ın yanı sıra çeşitli illerden gelen çok sayıda vatandaş kıran kırana geçen güreşleri izledi. İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale ile birlikte Nazilli Belediye Başkanı haluk Alıcık, MHP Aydın İl başkanı Burak Pehlivan ve Belediye Meclis Üyelerinin yanında sivil toplum örgütü temsilcileri de Başkan Kale’yi yalnız bırakmadı.

Birlik beraberlik mesajlarının verilip terör ün de lanetlendiği etkinliklerde pehlivan develer kıran kırana güreşerek izleyenlere unutulmaz bir gün yaşattı.