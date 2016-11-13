Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi’nde yaşayan 63 yaşındaki Bilal Başak, yevmiye usulü çalıştığı taksicilik mesleğini sağlık sorunları nedeniyle 2 yıldır yapamayınca ev kirasını ödeyememeye başladı. Biriken kiraya karşılık senet imzalatılan Başak, bu senetleri de zamanında yatıramadı ve Cuma günü öğlen saatlerinde eşyalarıyla birlikte evinden çıkartılmak zorunda kaldı. 8 bin 500 liralık borcu için senet imzaladığını belirten çaresiz baba, senetleri de ödeyemeyince polis ve icra memuru tarafından evinden çıkartılmak zorunda kaldığını söyledi.

6 çocuktan 5'ini taksicilikten kazandığı parayla okutan Bilal Başak ve ailesini, komşuları Metin Mardan evinde misafir ederek yardımcı olmaya çalışıyor. Diğer taraftan 6 çocuğu ile dışarıda kalan baba, eşyalarının çalınmaması için gece teneke içerisine yaktığı ateş ile ısınarak nöbet tutuyor. Öte yandan, 6 çocuklu ailenin okula giden 5 çocuğu komşularında kaldıkları için verimli ders çalışmakta zorlanıyor.

“6 çocuğum var diye kimse ev vermiyor. Çocukları mı keseyim?”

Konuşmakta güçlük çeken Başak, şeker ve fıtık rahatsızlığından dolayı işini bırakmak zorunda kaldığını, senetleri ödeyemediğinden dolayı da hastaneye yakalanırım korkusuyla gidemediğini söyledi. 6 çocuğu olduğu için ev sahiplerinin kendilerine ev kiralamadığını da ifade eden Başak, “Kime gittiysek ev yok. ‘Nerelisin’ diye soruyorlar. ‘Doğulu, 6 çocuğun var, vermiyoruz.’ Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miyiz? Doğulu olduk diye ne oluyor? İlk sordukları soru; ‘ne iş yapıyorsun, nerelisin, kaç tane çocuğun var?’ Çocukları mı keselim?” diye konuştu.

2 gündür uyumuyor, eşyaları başında nöbet tutuyor

Evinden çıkartıldıktan sonra eşyaları başında nöbet tutan Başak, “Hırsızlar çalmasın diye nöbet tutuyorum. Evimi kaybettim, en azından eşyalarıma sahip çıkayım. 2 gündür uyumadım” dedi. Eşinin de kendisi gibi sağlık sorunları yaşadığını belirten Başak, herhangi bir gelir kaynağının olmamasından ötürü zor durumda olduğunu ve devlet büyüklerinden yardım beklediğini söyledi.

Suat Metin

ANTALYA