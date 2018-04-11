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Kiraz dallarda göründü, tezgah için gün sayıyor

Sezonun ilk kiraz hasadının yapıldığı Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde ilk kirazın yaklaşık bir hafta içinde tezgahlarda yerini alacağı bildirilirken, üreticiler bu sene hem verimden hem de fiyatlardan umutlu.

Kiraz dallarda göründü, tezgah için gün sayıyor

11 Nisan 2018 10:49

Sezonun ilk kiraz hasadının yapıldığı Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mahallesi'nde ağaç dalları kirazla dolup taştı. ‘Erkenci’ cinsi olarak bilinen ve henüz dallarda yeşil renkte bulunan kirazın yaklaşık bir hafta içerisinde kızararak tezgahlara inmesi bekleniyor. Hava şartlarının iyi gitmesinden dolayı mutlu olan üreticiler, bu yıl fiyatlar konusunda da umutlu olduklarını dile getirdiler. Geçtiğimiz Cuma günü bir üreticinin pazara çıkardığı ilk kiraz ise kilogramı 150 liradan alıcı buldu.

Sancaklıbozköy Mahallesi'nde yaklaşık 60 dönümlük kiraz bahçesi olan üretici Hamza Semiz, “Erkenci cinsi kirazlarımızda bu yılki rekolte gayet güzel. İhraç edilen Salihli cinsi dediğimiz kirazların durumu ise şu an belirsiz. Erkenci kirazlar bir hafta içerisinde tezgahlara düşer. Salihli ve diğer cins kirazlar da Mayıs ayının 10’u gibi kızarır. Genelde Nisan’ın 15'i gibi kirazlar dallarda çıkmaya başlar, tabii bu biraz da havayla ilgili. Havaların sıcak gitmesi önemli. Yağışlı havalarda kiraz zarar görür. Geçen yıl 25’e de, 30 liraya da kiraz verdik ama ortalamaya vurduğun zaman 9-10 liraya satabiliyorsak bizim için iyidir” dedi.

Çiftçiye mazot desteğinin artmasını istediklerini dile getiren Semiz, her gün yaklaşık 250 lira mazot yaktığını söyledi.

"Geçen yılla aynı rekolteyi bekliyorum"

40 yıldır kirazcılık ile uğraştığını anlatan üretici İrfan Turgut ise, 15 dönümlük arazide kiraz yetiştirdiğini, ay sonu itibariyle kirazları toplamaya başlayacağını ifade etti. Turgut, “Kirazlar bu yıl iyi. Salihli cinsi kirazların durumu henüz belli değil. Birkaç güne kadar o da belli olur. Bizim ağaçlarımızdakiler henüz yeşil, ilaç atılmadı. Bazı yerlerde ise kiraz toplanmaya başlanmış. Bizde de ay sonunda toplanır. Bu yıl da geçen yılki rekolteyle aynı bekliyorum. Bazı ağaçlarda seyrek kirazlar var ama geneli iyi. Kiraz serin havayı sever. Kiraz eridiğinde yağmur yağarsa çatlama yapar, yoksa böyle serin havada güzel yetişir” dedi.

Tüccarların mahallelerine gelmeye başladığını belirten Turgut, “Tüccarlar çarşıda yaklaşık 10-15 kilo kiraz aldı. Bir haftaya kadar tüm tezgahlarda kiraz yer alır. Kirazlarımız ihracat olarak Rusya, Almanya, İtalya’ya gidiyor. Kuzey Yarımküre’de ilk bizim burada çıkıyor. Bu köyün tüm geliri kirazdan karşılanıyor. Yaklaşık 2 bin dönüm arazide kiraz yetiştiriliyor. Burasının havası, suyu ve iklimi çok güzel. Her türlü ürün yetişir” diye konuştu.  

Önder Aydın - Aykut Yeniçağ
 

 

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