Kiraz Festivali’ne coşkulu başlangıç

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen 44. Altın Kiraz Festivali’nin ilk günü, renkli görüntülere sahne oldu. Farklı ülkelerden 200 öğrencinin de katıldığı kortej ile başlayan festivale; AK Parti Artvin Milletvekili Dr. İsrafil Kışla, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran, Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda Körfezli katıldı.

15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı’na kadar devam eden kortej sonrasında ilk olarak 5 ülkeden 200 konuk öğrenci sahne aldı; yörelerine ait halk oyunlarını sergiledi. Sırbistan’dan-Azerbaycan’a, Bosna Hersek’ten Makedonya’ya kadar farklı yörelere ait gösteriler, büyük beğeni ile izlendi. Finalde ise Körfez Belediyesi Halk Oyunları ekibi vardı. Ekip, oyunları ile alandakileri bir Artvin’e bir İzmir’e götürdü. Finaldeki Zeybek oyunu, büyük alkış aldı.



Gösteriler sonrasında kürsüye ilk olarak Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran çıktı, vatandaşları selamladı. Başkan İsmail Baran, “Böyle güzel bir kentte, 44.’sünü düzenlediğimiz Altın Kiraz Festivalimizi daha uzun yıllar devam ettireceğiz. İlçemizin önemli bir değerini yaşatmak için de tüm gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı. Başkan İsmail Baran, katılan yoğun kalabalığa da teşekkür ederek, “Sizlerle birlikte Körfez’i daha da güzelleştiriyoruz. Yaptığımız her etkinliğe destek veriyorsunuz. Bu bizler için çok önemli” şeklinde konuştu.



Başkan Baran’ın ardından konuşan Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, “İlçemizin önemli bir kültür faaliyeti olan Altın Kiraz Festivali, gerçekten çok güzel görüntülere sahne oluyor. İlçelerin bu tür faaliyetleri, kültürlerin bir araya gelmesinde, insanlar arasındaki kardeşliğin temininde önemli. Bu konuda Körfez Belediyemizi tebrik ediyorum. Böyle bir ilçenin kültürel faaliyetlerle ülke gündemine gelmesi ayrı bir güzellik ve başarıdır” dedi.

Protokolün konuşmaları sonrasında 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nı dolduran binlerce Körfezli, Karadeniz müziğin sevilen sesi Grup İmera’nın şarkıları ile unutulmaz bir gece yaşadı. Duygusal şarkılar ile kendilerinden geçen Körfezliler, kemençe eşliğindeki hareketli şarkılar ile bol bol horon teperek gruba eşlik etti. Konser sonrasında Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, Grup İmera’ya kiraz maketi takdim etti.

Üzeyir Mete Güneş