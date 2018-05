Kirazda fiyat düştü, üretici zararda

İriliği ve lezzetiyle Türk Patent Enstitüsü tarafından 10 yıl önce marka tescili yapılan, Allahdiyen, Bahçecik, Gökköy ve Çamurhamamı Mahallesi’nin hem en büyük geçim kaynağı, hem de bölgenin en önemli ihracat ürünü olan dünyaca ünlü Salihli kirazı, bu yıl fiyat düşüklüğü nedeniyle üreticisini üzdü. Hasat başında 19 liradan alıcı bulan kirazın fiyatı yüzde 50 düşerek 8-9 liradan alıcı buluyor.

Kiraz hasadına 10 gün önce başladıklarını ifade eden üretici Muammer Yavuz, “İlk hasada başladığımızda fiyat 17 lira civarındaydı. Şu anda ise fiyat 7-8 lira. Fiyatlar şu an yarı yarıya düştü, biz üretici olarak mağdur durumdayız. Şu an kirazın fiyatı 15 lira olmalı ki biz zarar etmeyelim. Çünkü bu kirazı biz 10 yıl önce, 10 liraya satıyorduk. Gübre ve mazot pahalı, biz bu fiyatlarla bu yıl gübre ve mazot parasını ve banka kredilerini ödeyemeyiz. Yağan yağmur ve dolu zarara yol açtı. Kirazlarda çatlama meydana gelirken, bu da ürün kalitesini düşürüyor” dedi.

"Üretici, hayal kırıklığına uğradı”

Üreticilerin bu sezonu beklediğini vurgu yapan üretici Fadime Yavuz, “Çünkü üreticiler 11 ay borç ödeyip, bir ay para kazanıyor. Köylüler bu sezonu bekliyordu, ama şu an fiyatlar çok düşük durumda. Ayrıca, yağan yağmurdan da köylü çok etkilendi. Üretici, hayal kırıklığına uğradı. Başlangıçta 16-17 liradan kiraz satılıyordu. Ama biz fiyatların böyle gitmeyeceğini, 10 liranın da altına düşmeyeceğini bekliyorduk. Ancak fiyatları daha da düşürdüler. Şu an üretici, ilaç parasını masrafını, alamıyor artık. Bu fiyatla bırak geçinmeyi, üretici masrafını alamıyor" diye konuştu.

"Bu fiyatlarla üreticimiz borcunu ödeyemez”

Hem üretici, hem de alıcı olduğunu belirten Sezgin Yavuz, "Kirazlarımızı buradan alıp, Avrupa’ya gönderiyoruz, ama maalesef fiyatlarımız 17-18 liradan, 8-9 liraya kadar geriledi” dedi.

Yavuz, kirazdaki fiyat düşüşlerinin nedenini ise şu şekilde açıkladı:

"Bu yıl ürünler, yıla göre 15-17 gün önce olgunlaştığı gibi, kirazlar her bölge de aynı anda olgunlaştı. Firmalarda kiraz bulma sıkıntısı yaşamıyor, rekolte de fazla olduğu için gittiği her yerde kiraz bulabiliyor. Üç gün içinde kiraz fiyatının 10 lira birden düşmesi, üreticilerimizi ciddi derece de zor duruma düşürdü. Şu an hesabını, 10 lira veya 15 liraya göre yapan müstahsilimiz, şu an borcunu ödeyemez durumdadır. Ben 19 liraya kiraz alırken, bugün 9 liraya kiraz alıyorum. Aradan geçen bir haftadaki düşüş, üreticimizi ciddi bir şekilde zora soktu.”

Kiraz fiyatlarının yükselmesi için, firmaların istekli olması gerektiğini belirten Sezgin Yavuz, "Firmalar buraya kiraz almaya koşarak gelmesi gerekir. Alım noktasına kiraz geldiği zaman, 15 alıcı birden traktörün yanına kiraz almaya gidiyordu. Ama şimdi, iştahsızlık var. Ancak yinede şu an kirazın 12-13 liranın altına düşmemesi lazım. Şu an ki satılan fiyatlar üreticimizi tatmin etmiyor. Bu fiyatlarla üretimiz hep zarar eder" dedi.

"İhracatta yaşanan sorunlar, fiyatı olumsuz etkiledi”

Dünyaca ünlü kirazın yetiştiği bahçelerde incelemelerde bulunan Salihli Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk, kiraz fiyatları ile ilgili olarak, "Salihli bölgemizin, özellikle Allahdiyen kirazı diye tabir edilen ziraat 900 çeşidimiz, tescillenmiş kiraz çeşidimizdir. Dünyaca ünlü kirazımızın hasat sezonu iyi başlamasına rağmen, neşeli bir fiyat vardı. Fakat bir an da 2 gün içerisinde fiyatlar, 17-18 liradan, 7-8 liraya düşmesi, üreticilerimizde hayal kırıklığına uğrattı. Durum böyleyken, hava şartlarından dolayı da ürünlerde çatlama meydana geldi. Bu da üreticilerimize büyük zararlara yol açmaya başladı. Yağış ve dolu, kirazın kalitesini düşürdüğü gibi, üreticinin gelir seviyesini düşürdü" ifadelerini kullandı.

Kirazdaki fiyat düşüklüğü ile ilgili olarak Aktürk şunları dile getirdi:

"İklimsel olaylardan dolayı yaşanan, özellikle her bölgenin üst üste bir araya gelmesiyle rekolte fazlalığıdır. Ayrıca farklı bölgelerdeki kirazların aynı anda ermesinden kaynaklanan ürün fazlalığındandır. Bunun yanında kirazımızın büyük çoğunluğu Rusya’ya ihraç ediliyor. Rusya’nın da alımda sıkıntı oluşturması, ihracatta yaşanan sorunlar kirazın fiyatını büyük ölçüde etkiledi.”

Behzat Akcan