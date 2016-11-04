Olay, Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anarfartalar Mahallesi’nde bulunan Vakıf İş Hanı’nda meydana geldi. Vakıf İş Hanı’nın terasında bulunan kafeye gelen iki kişi kafeden ayrıldıktan sonra 6. kattaki asansörün önünde beklemeye başladı. Beklerken rahat durmayan iki şehir magandası önce zorladıktan sonra açamadıkları tuvalet kapısını tekmelemeye başladı. Daha sonra koridorda gezen iki şahıs fark ettikleri kamerayı önce yukarı kaldırdı sonra da aşağı indirerek hasar verdi. Kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi kameraya hasar verdikten sonra bölgeden ayrıldı. Olay anı ise şahısların kırdıkları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Durumu fark eden Vakıf İş Hanı Yönetimi ise polise haber verdi. Polis ekipleri şimdi her yerde kameralara zarar veren iki şahsı arıyor.

Aykut Yeniçağ