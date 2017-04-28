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Kırgız Türkleri beşinci şehidini ebediyete uğurladı

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen Güvenlik Korucusu Kırgız Türkü Nazım Taşkent'in cenazesi mahallesinde tekbirler eşliğinde toprağa verildi.

Kırgız Türkleri beşinci şehidini ebediyete uğurladı

28 Nisan 2017 17:51
Kırgız Türkleri beşinci şehidini ebediyete uğurladı - Tıkla İzle

Şehit Nazım Taşkent'in cenazesi, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törenin ardından, ikindi saatlerinde Erciş Altındere Jandarma Karakoluna getirildi. Ardından, konvoy eşliğinde Ulupamir Mahallesi'ne getirilen Taşkent'in naaşı, Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın kıldırdığı cenaze namazından sonra tekbirler eşliğinde aile kabristanlığında toprağa verildi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı tören sırasında tekbir getiren vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" şeklinde sloganlar attı.
Şehit yakını Abdulhalim Vatan ise şehit Taşkent'ten geriye 2'si engelli 4 çocuk kaldığını ifade ederek, "Terörle mücadelede bugüne kadar 5 şehit verdik. Vatanımız var olsun. Biz hiçbir şeyden korkmuyoruz. Vatanı savunmaya devam edeceğiz. Her zaman için şehit olmaya da hazırız. Bizim devletimizden beklentimiz sadece bizlerden korucu alsın. Gençlerimiz daha çok korucu olmak istiyor. Vatanımız var olsun. Bayrağımız yüce olsun. Ne mutlu Türküm diyene’’ dedi.

Törene Van Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van İl Jandarman Komutanı Albay Yüksel Oğuz, Erciş 108. Alay Komutanı Albay Murat Yalbır, güvenlik korucusunun silah arkadaşları, askerler ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Doluca Mahallesi kırsalında teröristlerce dün gece düzenlenen saldırıda Güvenlik Korucusu Nazım Taşkent (47) şehit olmuş, 3 güvenlik korucusu ise yaralanmıştı. 

Nihat Çavuşoğlu

Etiketler: Kırgız Türkleri, şehit, van


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