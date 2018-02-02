Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov Ankara’da anıldı

Programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Cengiz Aytmatov’un oğlu Askar Aytmatov, Kırgızistan Ankara Büyükelçisi İbragim Junusov, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kırgızistan Kültür Enformasyon ve Turizm Bakan Yardımcısı Aynura Temirbekova ve çok sayıda diplomatik temsilciler ile eski milletvekilleri ve bakanlar katıldı.

“Aytmatov ortak değerimizdir”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, yaptığı konuşmada, Cengiz Aytmatov'un Türk dünyası için rol model olduğunu belirtti. Topçu, “Türk Dünyasının rol modeli diplomat, gazeteci, çevirmen, edebiyatçı ve siyasetçi Cengiz Aytmatov, eserleri ile Anadolu’da her eve girmeyi başarmış ortak değerimizdir. Aytmatov'un Cemile romanını okuyan bir Anadolu genci bu kitaba belki de en büyük aşk romanı diyecek. Bu işi anlayanlar da Cemile romanı için gelmiş geçmiş en önemli aşk romanlarından biri diyor” şeklinde konuştu.

“Geç kalmadan dilde, işte ve fikirde bir olacağız”

Düzenlenen film gösterimi ve serginin kardeş ülkeler arası bir kültür alışverişine vesile olduğunu kaydeden Topçu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Manas Destanı'ndaki sözler sadece Kırgızlar için değil, tüm Türk dünyası içindir. Bizim Türk-İslam Dünyası olarak yapmamız gereken bir an evvel İsmail Gaspıralı’nın dediği gibi işte, dilde, fikirde bir olmalı; beraber ticaret, beraber siyaset, beraber turizm yaparak kültür ve eğitim alanında bir olacağımız projeleri hayata geçirmeliyiz. 1 Milyar 700 milyon güvenliğimiz, özgürlüğümüz, refahımız, istikbalimiz ve istiklalimiz için bir araya gelmemiz şarttır. Birilerinin kendi medeniyet havzalarında birliktelik oluşturmaları meşru oluyor da bizimki niye olmasın.”

“Türkiye babamın ikinci eviydi”

Açılışta konuşan Cengiz Aytmatov'un oğlu Askar Aytmatov, babasının Türkiye'yi ikinci evi olarak gördüğünü vurgulayarak, “Babam Türkiye'ye her gelişinde ilham ve moral bulur, gelecek eserleri için çalışırdı” dedi.

Aytmatov, babasının ölümünün üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen hala eserlerine büyük bir talep olmasını “Demek ki kitaplardaki hümanist mesajı hedeflere ulaştı” sözleriyle açıkladı.

Oğul Aytmatov’dan Topçu’ya makamında ziyaret

Dün düzenlenen programın ardından bugün de Kırgızistan Dışişleri Eski Bakanı Askar Aytmatov Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’yu Beştepe’deki makamında ziyaret etti. Ziyarette iki ülke arasındaki kültürel bağların kuvvetlendirilmesinin önemi üzerine konuşuldu. Türkiye-Kırgızistan ortak yapımı projelerle ilgili görüş alış verişi yapıldığını ve varılan sonuçları ülkemizdeki gerekli mercilere ileteceğini belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu “Dünkü anma etkinliğinde tekrar yad ettiğimiz Cengiz Aytmatov, doğudan batıya herkesin hayranlığını kazanmış, geçmişten geleceğe bıraktığı eserleriyle ölümsüz kalmayı başarabilmiş bir devlet adamı ve edebiyatçıdır. Türk-İslam dünyasına kalıcı eserler bırakabilmek için ona dikkatli bakmalıyız. Örneğin; ‘Kırmızı Eşarp’ adlı eseri Anadolu’ya ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ şeklinde gelmiş ve bu coğrafyanın gönlüne yerleşmiştir, onun kaleminden bizim insanımıza bir köprü olmuştur” şeklinde konuştu.

“Burada kendimi evimde hissediyorum”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Askar Aytmatov, “Babam gibi beni de buraya her geldiğimde evimde hissettirerek ağırlayan tüm dostlarıma ve Türkiye-Kırgızistan arasındaki kardeşlik ilişkilerinin geliştirilebilmesi için yoğun bir emek sarf eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Sayın Yalçın Topçu’ya hürmetlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Caner Ünver