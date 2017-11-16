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Kırgızistan büyükelçisinden kardeşlik vurgusu

7. Malatya Uluslararası Film Festivali kapanış programına katılmak üzere Malatya’ya gelen Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İbragim Dzhunusov, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ı makamında ziyaret etti.

Kırgızistan büyükelçisinden kardeşlik vurgusu

16 Kasım 2017 14:12

Malatya'da olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Büyükelçi İbragimDzhunusov, "Malatya ile Kırgızistan’ın Batken şehri kardeş şehirler. İnşallah bu kardeşliğimiz her zaman devam eder. Kırgızların hepsi Türkleri çok severler. Biz Türklerle beraber 86 milyonuz. Bizi ağırladığınız için teşekkür ediyorum" dedi. Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İbragim Dzhunusov’u ağırlamaktan onur duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise Kırgızistan’ın Türkiye’nin dost ve kardeş ülkesi olduğunu belirterek, "Ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesi, kardeşliğimizin pekişmesi anlamında bu ziyaretler çok önemli. Büyükelçimiz Malatya'mızı çok iyi tanıyor. Elçinin var olma temelleri ülkeler arasındaki ilişkileri ekonomik, sosyal ve siyasal manada daha iyi boyutlara getirmektir. Ziyaretlerinden dolayı sayın büyükelçimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İbragimDzhunusov Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a kalpak ve koyun derisinden yapılmış satranç takımı hediye ederken, Başkan Çakır da Büyükelçi Dzhunusov’a kayısı tepsisi hediye etti. 

 

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