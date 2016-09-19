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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev Atatürk Havalimanı'nda rahatsızlandı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için İstanbul'dan uçağa bineceği sırada rahatsızlandı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev Atatürk Havalimanında rahatsızlandı

19 Eylül 2016 22:34

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan New York'a gidecek olan uçağa binmeden önce göğüs ağrısı yaşadı. Atambayev’e doktorlar tarafından havalimanında ilk müdahale yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından doktorlar, Cumhurbaşkanı Atambayev'in acil sağlık kontrolünden geçmesi gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine Atambayev, beraberindeki yetkililerle birlikte havalimanından ayrılarak İstanbul’da bir hastanede detaylı bir tıbbi muayeneden geçti. Doktorların raporu üzerine New York ziyaretini iptal eden Atambayev’in İstanbul’da bir otelde dinlendiği kaydedildi. 

Murat Delice - Tuncer Cengiz

Etiketler: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev


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