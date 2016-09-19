Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan New York'a gidecek olan uçağa binmeden önce göğüs ağrısı yaşadı. Atambayev’e doktorlar tarafından havalimanında ilk müdahale yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından doktorlar, Cumhurbaşkanı Atambayev'in acil sağlık kontrolünden geçmesi gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine Atambayev, beraberindeki yetkililerle birlikte havalimanından ayrılarak İstanbul’da bir hastanede detaylı bir tıbbi muayeneden geçti. Doktorların raporu üzerine New York ziyaretini iptal eden Atambayev’in İstanbul’da bir otelde dinlendiği kaydedildi.

Murat Delice - Tuncer Cengiz