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Kırgızistan ile Tacikistan sınırında 5 büyüklüğünde deprem

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında 5 büyüklüğünde deprem

07 Mayıs 2018 10:34

Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün 6 Mayıs’ta Kırgızistan ile Tacikistan sınırında sarsıntı kaydedildi. Sabah saat 09.17’de meydana gelen depremin 5 büyüklüğünde hissedildiği bildirildi.
Depremin Oş bölgesinin Bor-Döbö köyünde 4 büyüklüğünde, Nura, İrkeştam, Kek-Suu, İkizyak, Kara-Kimdik köylerinde 3 büyüklüğünde meydana geldiği kaydedilen açıklamada, Sarı-Taş ve Taldı-Suu yerleşim birimlerinde 2.5 büyüklüğünde hissedildiği ifade edildi. 

Depremde can ve mal kaybı olmadığı aktarıldı.  

 

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