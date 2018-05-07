Kırgızistan ile Tacikistan sınırında 5 büyüklüğünde deprem

Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün 6 Mayıs’ta Kırgızistan ile Tacikistan sınırında sarsıntı kaydedildi. Sabah saat 09.17’de meydana gelen depremin 5 büyüklüğünde hissedildiği bildirildi.

Depremin Oş bölgesinin Bor-Döbö köyünde 4 büyüklüğünde, Nura, İrkeştam, Kek-Suu, İkizyak, Kara-Kimdik köylerinde 3 büyüklüğünde meydana geldiği kaydedilen açıklamada, Sarı-Taş ve Taldı-Suu yerleşim birimlerinde 2.5 büyüklüğünde hissedildiği ifade edildi.

Depremde can ve mal kaybı olmadığı aktarıldı.