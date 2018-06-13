Kırgızistan uyruklu Natalıa Popova Müslüman oldu

39 yaşındaki Natalıa Popova, Kütahya İl Müftülüğü'ne giderek, Müslüman olmak istediklerini dile getirdi.

Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İslam dininin temel esaslarıyla ilgili bilgi verdi ve dua etti.

Popova, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Vildan ismini alan Popova, zihnindeki bir çok soru işaretinin cevabını İslam’da bulduğunu, İslam dinini araştırdıktan sonra Müslüman olmaya karar verdiğini ifade etti.

Müftü Hazırlar, ihtida töreninin ardından, Müslüman olan Popova'ya mealli Kur’an-ı Kerim hediye etti.