Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Kırgızistan’da düşen uçağın pilotu Yenişehir’de son yolculuğuna uğurlandı

Kırgızistan’da düşen uçağın pilotu Yenişehir’de son yolculuğuna uğurlandı

Kırgızistan’da düşen uçağın pilotu İbrahim Gürcan Dırancı, memleketi Bursa’nın Yenişehir ilçesinde göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kırgızistanda düşen uçağın pilotu Yenişehirde son yolculuğuna uğurlandı

20 Ocak 2017 11:18
Kırgızistan’da düşen uçağın pilotu Yenişehir’de son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

16 Ocak’ta Hong Kong-Bişkek seferini yaparken Kırgızistan’da düşen ACT şirketine ait kargo uçağının pilotu emekli Albay İbrahim Gürcan Dırancı’nın (60) cenazesi, memleketi Yenişehir’e getirilip yakınlarından helallik alındı. Hatuniye Camii’nde kılınan cenaze namazına İ. Gürcan Dırancının yakınları, askeri erkan, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı. Pilotun babası Mehmet, eşi Gülsen ve oğlu Alp Onur Dırancı, göz yaşlarına boğuldu. Helallik alınmasının ardından cenaze Ayvalık’ta toprağa verilmek üzere yola çıktı.
 

Etiketler: Kırgızistan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!