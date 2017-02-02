Kırgızistan’da koalisyonu oluşturan partilerin milletvekilleri arasındaki ipler geriliyor. Kırgız parlamentosunda bugün gerçekleştirilen oturumda yönetim, bakanlıklardaki görevlendirmeler konusunda yaşanan görüş farklılıkları nedeniyle milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Oturumda Koalisyonun büyük ortağı olan Sosyal Demokrat Partisi Başkanı İsa Ömürkulov, parlamentoda gerçekleştirdiği konuşmasında hükümetten çekilebileceği sinyalleri verdi. Koalisyon ile yönetilen Kırgızistan Parlamentosunun lağvedileceği öngörülüyor.