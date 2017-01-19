Kırgızistan'daki uçak kazasında hayatını kaybeden iki pilotun cenazesi Türkiye'de - Tıkla İzle

Kırgızistan’da yaşanan uçak kazasının ardından hayatını kaybeden iki pilot ve bir teknisyenin cenazeleri Türkiye'ye getirildi. Mesai arkadaşlarının cenazelerini karşılayan ACT Havayolları çalışanları gözyaşlarına boğuldu.

Hong Kong’dan havalandıktan sonra Kırgızistan Bişkek’teki Manas Halalimanı’ni iniş için alçaldığı sırada düşen ACT Havayolları’na ait Boeıng 747-400 tipi kargo uçağında hayatını kaybeden 4 Türk’ten üçü Türkiye’ye getirildi. Kazada hayatını kaybeden Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ve Teknisyen İhsan Koca’nın cenazeleri bugün saat 11.00'de THY uçağıyla Atatürk Havalimanına getirildi. Mesai arkadaşlarının cenazelerini karşılayan ACT Havayolları çalışanları gözyaşlarına boğuldu.

Cenazelerin Ataköy 5. Kısım Camii’nde ikindi namazını müteakip yapılacak töreninin ardından memleketlerine gönderileceği öğrenildi.