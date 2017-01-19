Kırgizistan'da yaşanan çak kazasında hayatını kaybeden iki pilot ve bir teknisyenin cenazesi bu sabah Türkiye'ye getirildi. ACT personeli tarafından karşılanan Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ve Teknisyen İhsan Koca’nın cenazelerini, tören yapılacak Ataköy 5. Kısım Camiine götürmek için havalimanı kargo bölümüne askeri cenaze araçları ve askeri personel geldi. Ancak gelen tabutların araçlara sığmayacağını belirten yetkililer uzun bir süre kargo yetkilileriyle beraber metreyle ölçüm yaptı.Yapılan ölçümlerin ardından tabutlar askeri cenaze arabalarına sığmayınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nden yardım istendi ve belediyeye ait cenaze araçları havalimanına getirildi. Yapılan karşılama töreninin ardından cenazeler Küçükçekmece'de bulunan gasilhaneye götürüldü.

