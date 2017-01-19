Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Kırgızistan'dan gelen cenazeler askeri cenaze arabalarına sığmadı

Kırgızistan'dan gelen cenazeler askeri cenaze arabalarına sığmadı

Kırgızistan'da yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden iki pilot ve bir teknisyenin cenazesi, askeri cenaze arabalarına sığmayınca belediyeden yardım istendi.

Kırgızistandan gelen cenazeler askeri cenaze arabalarına sığmadı

19 Ocak 2017 13:48
Kırgızistan'dan gelen cenazeler askeri cenaze arabalarına sığmadı - Tıkla İzle

Kırgizistan'da yaşanan çak kazasında hayatını kaybeden iki pilot ve bir teknisyenin cenazesi bu sabah Türkiye'ye getirildi. ACT personeli tarafından karşılanan Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ve Teknisyen İhsan Koca’nın cenazelerini, tören yapılacak Ataköy 5. Kısım Camiine götürmek için havalimanı kargo bölümüne askeri cenaze araçları ve askeri personel geldi. Ancak gelen tabutların araçlara sığmayacağını belirten yetkililer uzun bir süre kargo yetkilileriyle beraber metreyle ölçüm yaptı.Yapılan ölçümlerin ardından tabutlar askeri cenaze arabalarına sığmayınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nden yardım istendi ve belediyeye ait cenaze araçları havalimanına getirildi. Yapılan karşılama töreninin ardından cenazeler Küçükçekmece'de bulunan gasilhaneye götürüldü.
 

Etiketler: Kırgızistan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!