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Kırık dişlere bonding ile son

Bonding Adeziv sistem dişin üzerine tek seansta bazı malzemeler uygulayarak dişin şeklini değiştirme işlemi olduğunu belirten Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, kırık dişlerin bonding uygulaması ile tedavi edileceğini söyledi.

Kırık dişlere bonding ile son

06 Ekim 2016 11:01

Kışlaoğlu, “Bonding uygulaması sıklıkla diş aralıklarını kapatmakta kullanılır. Bir kaç dişin yada bir dişin aralıklarının kapatılmasında çok başarılı bir yöntemdir” dedi.

Bonding uygulamasının, genç yaştaki insanlarda bir travmayla veya düşme etkisi ile dişi kırıldığı zaman o kişiye porselen diş yapılamadığı zamanlarda kullanıldığını belirten Kışlaoğlu, “Dişin yarısının kırık olduğu durumlarda bile bonding başarılı olur. Kırık diş üzerine tekrar yeni diş yapmak tek seansta yaklaşık diş başına yarım saatlik bir süre içerisinde uygulanabilir” ifadelerini kullandı.

Bondingin en güzel yanı ise minimal invaziv bir uygulama olduğunu kaydeden Kışlaoğlu, “Yani; dişe hiç zarar vermeden dişe malzemeyi yapıştırarak yapılan bir yöntemdir. Çoğu durumda dişin sadece arasına veya dişin kırılan kısmına yapılan bir yöntemdir. Bu sebeple bonding tamamen dişi koruyucu bir uygulamadır. Bonding uygulama, estetik diş hekimliğinde yapılan güzel, kolay ve kısa sürede yapılan bir tekniktir” şeklinde konuştu. 

Etiketler: bonding, Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kış, Kırık diş


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