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Kırık kulakla iki metrelik rakibini nakavt etti

Kırık kulakla iki metrelik rakibini nakavt etti
Kırık kulakla iki metrelik rakibini nakavt etti

Türk boksör Ali Eren Demirezen, tarih yazmaya devam ediyor. Çıktığı 10 maçın 10'u da nakavtla kazanarak ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan sporcunun son maçında kırık kulak ile rakibini nakavt ettiği ortaya çıktı.

Ali Eren Demirezen ve EC BOXİNG'in basın danışmanı Vedat Alyaz'ın bildirdiğine göre amatör boks yaşantısında yenildiği Polonyalı rakibi Werwejko'ya karşı profesyonelde de ringe çıktı. İki metrelik rakibin, ilk rauntta vurduğu yumruk Demirezen'in kulağındaki kıkırdak kemiğinin kırılmasına neden oldu. Şampiyon boksör Ali Eren Demirezen, olayı şöyle anlattı:

"Henüz ilk rauntta aldığım bir yumruk ile kulağıma müthiş bir sızı girdi. Beşinci raundda artık dayanılmaz bir ağrı şekline dönüştü. Antrenörüm Bülent Başer'e raunt aralarında su dökmesini ve mümkünse buz koymasını söylüyordum, çünkü kulağım ateş almış yanıyor gibiydi. Rakibimi teknik nakavtla yendim, eldivenleri çıkarır çıkarmaz kulağıma elimi attım ki neredeyse iki katı kadar büyümüştü. Çok fena şişmişti. Kulübümüzün doktoru Tim Kuchenberg ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Türkiye'ye uçmam gerekiyordu. Büyük operasyon Balikesir Üniversitesi Kulak Burun Boğaz bölümünde Doç. Dr. Haşmet Yazıcı ve Ortopedi bölümünden Doç. Dr. Aziz Atik yaptı."

Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz, büyük bir hasarın olmadığını vurgulayarak, "Buna güreşçi kırığı diyorlar. Kıkırdak kemiğinde bir kırık oluşmuş. Çok şükür duymasında bir sorun yok. Üç hafta ringlerden uzak kaldıktan sonra yeniden normal spor yaşantısına dönebilecek" ifadelerini kullandı.  

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