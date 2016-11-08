Reyhanlı yolu üzeri Koyuncu Höyüğü mevkisinde bulunan doğalgaz hattından Kırıkhan’a gelecek olan boru hattı için tören düzenlendi.

Hatay Valisi Erdal Ata, törende yaptığı konuşmada, Kırıkhan ilçesinin hava kirliliği sorununu çözecek olan doğalgaz tesislerinin temel atma töreninde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, ‘’Gerek dünyada gerekse ülkemizde insanoğlunu bekleyen en önemli sorunların başında çevre sorunları gelmektedir. Sanayileşme ve nüfusun artması, kentleşmenin yoğunlaşması sebebiyle çevre ile ilgili yaşanan sorunlar da bunlarla beraber artmıştır. Kırıkhan’da da hava kirliliği bunlardan biridir. Sanayi odalarının çevre kirliliği konusunu takip etmesi hatta Cuma hutbelerinde bu konunun işleniyor olması gerçekten Kırıkhan’da bu sorunun ne kadar önemli bir boyuta ulaştığının bir göstergesidir. İnanıyorum ki bu tesisler yapılıp bittikten sonra Kırıkhan’da yaşayan vatandaşlarımız artık o kirli havayı teneffüs etmeyecektir. Ben her şeyden önce emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum’’ dedi.

“Altyapı çalışması da birlikte yapılmalı”

Doğalgaz yetkililerinden bir ricası olduğuna değinen Vali Ata, şöyle devam etti:

‘’İlçemiz kazılacak, vatandaşımız belirli bir dönem sıkıntı çekecek. Mümkün olduğunca yatırımı hızlı bir şekilde yapıp bu süreyi kısaltmamız lazım. Bunun yanında Büyükşehir Belediyesi’nin de doğalgaz çalışmaları ile beraber yapması gereken altyapı çalışmalarının birlikte yönetmesi, hem vatandaşlarımızın çekeceği sıkıntıların asgari düzeye inmesini sağlayacak hem de yapılmış olan yerlerin tekrar tekrar bozulup yeniden yapılmasını önleyecektir. Yani milli servetin heba olmasının önüne geçecektir. Karayolları ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanması halinde Valilik olarak devreye girip gerekli izinlerin alınması konusunda her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki bu yatırımlar bir an önce başlasın ve planlanan süreden daha kısa bir zamanda tamamlansın.’’

Hatay’ın kendileri için bir bütün olduğunu ifade eden Vali Ata, ‘’Kırıkhan ve diğer ilçelerimizin birbirinden hiçbir farkı yok. Görev yaptığımız süre içinde ilçelerimizin beklediği tüm kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğimize, herhangi bir ayrım yapmadan başta eğitim, sağlık, ulaşım vb konularda elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğimize asla şüpheniz olmasın" diye konuştu.

“Kırıkhan’da çocukların yüzü hep solmuş”

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, yıllardır özellikle kış aylarında soludukları kirli havadan kurtulacak olmalarından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Yavuz, "Hatay Milletvekilimiz Mehmet Öntürk’le birlikte Kırıkhan’a doğalgaz gelebilmesi için enerji bakanıyla yaptığımız görüşmede, “sayın bakanım bizim ilçenin çocuklarının yüzleri hep solmuş durumda. Normalde çocukların yanakları al al olur. Neden diye sorarsanız. Hava kirliliğinden” demiştim. Gerçekten kış aylarında kömürden çıkan pis kokuların havaya yayılmasıyla zehir soluyoruz. Ama artık bunlar geride kalacak. Bugün başlayacağımız doğalgaz boru hattı sayesinde 2017 yılında ilçemizin bir bölümüne doğalgazı vermiş olacağız. Bugüne kadar bu konuda desteklerini esirgemeyen milletvekillerimize, bürokratlarımıza, büyükşehir belediye başkanımıza, ilçemizin sivil toplum kuruluşlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Aksagaz Bölge Müdürü Metin Ceyhan ise proje kapsamında yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi. Yatırımın toplam maliyetinin yaklaşık 40 milyon TL olduğunu belirten Ceyhan, ‘’Bu yıl şehir merkezine kadar olan çelik şebeke döşemesini yapacağız. 2017 yılında ise 6 milyon TL’lik ek yatırımı hedefliyoruz. İlçemizde yapacağımız yatırımlarla iç tesisat yapım işleri ile birlikte yeni bir iş alanı daha açmış olacağız’’ diye konuştu.

"Antakya 5 yıl önce kirli havadan kurtuldu"

Hatay Büyük Şehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ise 5 yıl önce Antakya'nın da Kırıkhan gibi hava kirliliği konusunda sıkıntı yaşadığını anlatarak, "Ancak doğalgazın gelmesiyle şu anda büyük bir bölümde bundan kurtulmuş durumdayız. İnşallah Kırıkhan’da tez zamanda doğalgaza kavuşarak zehirli hava solumaktan kurtulur. Bunun içinde büyükşehir belediye başkanı olarak üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla yapacağız. Herkes bundan emin olsun. Çünkü ben Kırıkhan’ı ve Kırıkhanlıyı seviyorum” diye konuştu.

Hatay Milletvekili Mehmet Öntürk de ülke genelinde yatırımların devam ettiğini belirterek, “15 Temmuz gibi ülkenin geleceğine göz koyanların darbe girişiminin ardından bu ülkede yatırımlar devam ediyorsa; bu istikrarın, birlik ve beraberliğin uyumlu çalışmanın sonucudur. Bugüne kadar yatırımlarımızda ne planlandıysa hiç eksilmeden devam ediyor. Bugün bu doğalgaz içinde ne gerekiyorsa yapılacaktır. Yeter ki biz bir olalım, diri olalım. Bugüne kadar biz öyle olduk olmaya da devam edeceğiz. Bakın Hatay’ın 10 milletvekilinden 3’ü Kırıkhanlı. Bu neden kaynaklanıyor. Bir olmamızdan, güçlü olmamızdan kaynaklanıyor. Bu milletvekillerimiz bugün buraya gelemediler ama mesajları geldi. Eminim ki ihtiyaç duyulsaydı işlerini bırakıp koşa koşa gelirlerdi. Bugüne kadar yatırım konusunda hep birlikte olduk. Bundan sonra da olacağız. kendilerine buradan teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra doğalgaz hattı için ilk borunun kaynağı Kırıkhan Müftüsü Mekki Solmaz’ın ettiği dualarla yapıldı.

İsmet Biçen