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Kırıkhanspor yönetimi istifa etti

Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Kırıkhanspor’da yönetim istifa etti.

Kırıkhanspor yönetimi istifa etti

06 Temmuz 2017 12:01

Kırıkhanspor Kulüp Başkanı Mehmet Öztürk, tesislerde düzenlenen toplantıda yönetim olarak istifa ettiklerini açıkladı. Öztürk, kongre kararı aldıklarını belirterek, “Kırıkhanspor’da bir yılı geçirdik. Bu süreçte yönetim olarak maliyeti düşük bir takım kurduk ve özellikle ilk yarı takımımız iyi gitti. Sonrasında gerek yönetim olarak bizlerin gerekse teknik ekip ve futbolcuların hataları yüzünden düşüşe geçtik. Şampiyonluk ya da en az play-off beklerken ligi ancak 8. sırada bitirdik” dedi.

Yöneticilerin kendi alacağından çok daha fazla miktarı 3 yöneticinin imzasıyla kulübü 700 milyarın üzerinde borçlandırdığını ifade eden Başkan Öztürk, “Sonra da borcun vadesi daha gelmeden kulübe haciz koydular. Federasyon ve Spor Toto gelirlerine el konulan kulüpte bizlerin ekstra koyduğu paralarla da maç başları ve primler verilmeyince de futbolcularda düşüş yaşandı, bu da lige yansıdı. Son dönemde yeni başkan kredi kullanarak futbolcuların 600 bin TL olan maç başlarını pazarlık ve iyi niyet ölçüsünde 300 bin TL civarına indirerek herkesle hesaplaşıldı ve helalleşildi” diye konuştu.

Şuan gelinen noktada kulübün hesabında bulunan 620 bin TL civarında paraya haciz konulduğunu söyleyen Öztürk, şunları kaydetti:

“Futbolcularla anlaşmamıza rağmen ödeme yapamadığımızdan transferler iptal edilmiş durumda. Şu an Kırıkhan’ın sahipleri, siyasiler, vekiller, belediye başkanı ve kaymakam kısacası Kırıkhan sevdalısı tüm insanlara çağrımızdır; gelin ve memleket takımına sahip çıkın. Ya şimdi sahip çıkın ya da biz transfer yapamadığımızdan altyapı çocuklarıyla takım çıkaracağız ve ligden düşmemiz yüksek ihtimaldir.”  

İsmet Biçen


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