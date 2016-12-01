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Kırıkkale şehidini uğurladı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, terör saldırısında şehit olan Piyade Er İsa Nazlım (20), memleketi Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesine bağlı Güzelyurt Köyü’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Kırıkkale şehidini uğurladı

01 Aralık 2016 15:55

Şırnak’ta düzenlenen hain saldırıda şehit olan Nazlım’ın cenazesi bugün Ankara’dan karayoluyla Sulakyurt ilçesine bağlı Güzelyurt Köyü Cami’sine getirildi. Cenaze töreninde fenalık geçiren şehit yakınlarına sağlık görevlileri müdahale ederken, terör örgütüne lanet yağdı. Şehidin cenazesi, ağabeyi Sait Nazlım’ın kıldırdığı cenaze namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Ankara Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Sinan Yayla, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mehmet Demir, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, emniyet mensupları, askeri ve mülki erkan ile şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Oğlunu taşıyan cenaze aracının arkasından gözyaşı döken baba, "Allah’ım bir İsa gider bin İsa gelir. Buradakilerin hepsi birer İsa. Hainlere fırsat verme ya Rabbim. Islah olanları ıslah eyle, olmayanı da kahhar adınla kahreyle Allah’ım. Bizleri muzaffer kıl Allah’ım" dedi.

Etiketler: ak parti, şehit Piyade Er İsa Nazlım


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