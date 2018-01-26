Kırıkkale’de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Alparslan Pehlivanlı Caddesi üzerinde iki grup arasında yan bakma sebebiyle çıkan tartışmada Bahadır E. ve Ağahan B. bıçakla yaralandı. Hafif yaralanan Bahadır E.’nin ifadesi üzerine olayı gerçekleştirdiği şüphesiyle M.Ş. ve O.K. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki kişiden O.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

Yoğun bakımda olan Ağahan B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Mehmet Temizyürek