Kırıkkale’de ByLock operasyonu: 12 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensuplarının kendi aralarında iletişimi için kullandığı şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Çeşitli meslek gruplarından olduğu öğrenilen D.Ö., M.K., S.Ö.Y., S.P., Ü.D., İ.V., A.Ö., T.Ö., M.F.K., M.S.K., B.A., M.P.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Mehmet Temizyürek