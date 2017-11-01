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Kırıkkale’de ByLock operasyonu: 12 gözaltı

Kırıkkale’de ByLock kullandığı tespit edilen çeşitli mesleklerden 12 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkalede ByLock operasyonu: 12 gözaltı

01 Kasım 2017 15:01

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensuplarının kendi aralarında iletişimi için kullandığı şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Çeşitli meslek gruplarından olduğu öğrenilen D.Ö., M.K., S.Ö.Y., S.P., Ü.D., İ.V., A.Ö., T.Ö., M.F.K., M.S.K., B.A., M.P.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

Mehmet Temizyürek

Etiketler: ByLock operasyonu, kırıkkale

 

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