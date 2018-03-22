Kırıkkale’de camiler doldu, taştı

Hicri takvime göre, Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece olan Regaip Kandili, tüm yurtta ve İslam âleminde idrak ediliyor. Kırıkkale’de Nur Cami başta olmak üzere, tüm camilerde düzenlenen kandil programlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, geceyi namaz kılıp dua ederek geçirdi.

Regaip Kandili nedeniyle Kırıkkale Merkez Nur Camisinde kandil programı düzenlendi. Akşam namazı sonrası başlayan programa yüzlerce vatandaş katıldı. Regaip Kandili'ni birlikte manevi bir hava içerisinde eda etmek isteyen vatandaşlar, camiye akın etti. Düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Vatandaşlar edilen dualara icabet etti. Program duaların okunmasının ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

Mehmet Temizyürek

