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Kırıkkale'de doğalgaz patladı: 7 yaralı

Kırıkkale'de bir evde meydana gelen doğalgaz patlamasında 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Kırıkkalede doğalgaz patladı: 7 yaralı

22 Şubat 2018 03:12

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi 738 Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında saat 01.15’te doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Patlama sonucu dairede büyük çapta hasar oluşurken, olayda 2’si ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Patlama sonucu çıkan yangın ise Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay yerine gelen Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2’si ağır 7 kişinin yaralandığını söyledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: doğalgaz patlama, kırıkkale

 

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