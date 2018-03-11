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Kırıkkale’de ev yangını!

Kırıkkale’de bir binanın apartman dairesinde çıkan yangın kısa süreli paniğe sebep oldu.

Kırıkkalede ev yangını!

11 Mart 2018 23:19

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir binanın son katında bir oyuncağın şarj aletinin alev almasıyla evde bulunan halının tutuşması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın apartman sakinlerinde paniğe sebep oldu. Yangına kısa sürede müdahalede bulunan itfaiye ekipleri alevler başka dairelere sıçramadan yangını söndürdü. Çıkan yangında dumanda etkilenen daire sahibi Betül Cavcı ve ismi öğrenilemeyen bir kişi olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.  

Mehmet Temizyürek
 

 

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