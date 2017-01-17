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Kırıkkale’de güvercin katliamı

Kırıkkale’de Hüseyin Kahya Parkında bulunan çok sayıda güvercin zehirli yem verilerek katledildi. Vatandaş isyan etti. Bunu yapan insan olamaz.

Kırıkkalede güvercin katliamı

17 Ocak 2017 10:54

Kent merkezinde kuşların uğrak yeri olan parka zehirli yem bırakarak yüzlerce güvercinin telep olmasına neden kimliği belirsiz kişi yada kişiler vatandaşın tepkisini çekti. Kırıkkale Valiliği halkın büyük tepkisini çeken kuş katilini yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada kuşların yaşadığı bölgelere atılan zehirli yemler belediye görevlileri tarafından süpürülerek yeni ölümlerin önüne geçildi.

Ölen kuş sayısının bilinenden çok daha fazla olabileceğini belirtilen vatandaşlar, "Güvercinler zehirli buğdayları yedikten sonra uçuyorlar. Ölüm sayının çok olduğunu sanıyoruz" dediler. Kırıkkale Valiliğinin konu ile ilgili olarak mobesa kameralarının incelenmesi talimatı verdiği bilgisine ulaşılırken, Polis ve zabıta ekipleri şehir de diğer parklarda böylesi bir olayın yaşanmaması için çalışma başlattıkları da bildirildi.

Kırıkkale kent merkezinde yaşanan güvercinlerin zehirlenmesi olayını çok çirkin ve utanılacak bir olay olarak devğerlendiren vatandaşlar, "Sokaklara ve meydanlara zehirli yiyecekler atarak kuşların ölümüne sebep olmak, çevre ve insan sağlığı açısından uygun değil. Emniyet güçlerimiz ve belediye zabıta ekiplerimiz olayın faillerini bulmak için koordineli bir çalışma yaparak sonuca ulaşmalıdırlar. Bunu yapanların yakalanarak haklarında yasal işlem yapılmasını istiyoruz " şeklinde konuştular.

Diğer taraftan Belediye Veterinerlik Müdürlüğü görevlileri zehirlenen kuşlara müdahalede bulunurken temizlik işleri ekipleri de panrk içinde yeni kuş ölümlerinin yaşanmaması için detaylı temizlik yaptılar.

Etiketler: güvercin katliamı, kırıkkale, ölü kuş


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