Kırıkkale’de pompalı tüfekle saldırı: 6 kişi yaralandı

Olay, Gürler Mahallesi’nde meydana geldi. Elinde pompalı tüfekle kahvehane önüne gelen şüpheli A.M.V isimli kişi elindeki pompalı tüfekle kahvehaneye ateş etti. Kahvehanedeki kişilerden A.C., T.K., A.K.K., A.A., Z.B. ve M.Ç’ye saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Çevredeki esnaf durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, cadde üzerinde kovan buldu.

Elinde tüfekle kaçan şüpheli A.M.V’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.