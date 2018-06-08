Diğer
Kategoriler

Kırıkkale’de pompalı tüfekle saldırı: 6 kişi yaralandı

Kırıkkale’de bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda dükkânda bulunan 6 kişi yaralandı Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kırıkkalede pompalı tüfekle saldırı: 6 kişi yaralandı

08 Haziran 2018 02:13

Olay, Gürler Mahallesi’nde meydana geldi. Elinde pompalı tüfekle kahvehane önüne gelen şüpheli A.M.V isimli kişi elindeki pompalı tüfekle kahvehaneye ateş etti. Kahvehanedeki kişilerden A.C., T.K., A.K.K., A.A., Z.B. ve M.Ç’ye saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Çevredeki esnaf durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, cadde üzerinde kovan buldu.
Elinde tüfekle kaçan şüpheli A.M.V’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç