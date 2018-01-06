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Kırıkkale’de su kesintisi

Kırıkkale’de şehre su verilmesini sağlayan ana borulardan birinde meydana gelen hasar sebebiyle su kesinti yaşanırken Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, arızanın giderilmesi için henüz net bir zaman söylemenin mümkün olmadığını söyledi.

Kırıkkalede su kesintisi

06 Ocak 2018 23:36

Yenimahalle üzerindeki TOKİ konutlarının yakınında bulunan şehrin su hattının ana çelik boruları üzerinde meydana gelen hasar sebebiyle Kırıkkale’de şehir merkezine su verilemiyor. Boruda oluşan çatlak sebebiyle biriken suyun temizlenme ve hasarın giderilme çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise çalışmaları yerinde takip ediyor. 

Yaşanan sıkıntıyla ilgili Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şu an için şehir halkına tekrar su verilmesi için net bir zaman söylemenin doğru olmadığını ve tadilat için ellerinden gelen bütün gayreti sarf ettiklerini belirtti. Söz konusu hattın çok eski olmasından kaynaklı bu sorunun yaşandığını belirten Saygılı, hattı tekrar yenilemek gibi bir şanslarının olmadığını, yenilenmesi çalışmasını yapmaları durumunda şehirde uzun süreli bir su kesintisinin yaşanacağının altını çizdi.  

Mehmet Temizyürek
 

 

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