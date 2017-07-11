Kırıkkale’de tarla kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Turhanlı Mahallesi’nde Akbal ve Bozer aileleri buğday hasadı yapılan tarlalarının sınırı sebebiyle tartıştı. Aileler arası çıkan husumet sonrası iddialara göre T. Akbal av tüfeği ile karşı tarafın evini basarak Bozer ailesinden Kaplan, Mürsel ve Taki Bozer’i vurdu. Olay sonrası Bozer ailesinden henüz ismine ulaşılamayan bir şahıs da Yasin Akbal’ı (55) vurarak kaçtı. Kaplan ve Mürsel Bozer olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Taki Bozer Kırıkkale Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, Yasin Akbal ise Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mehmet Temizyürek



