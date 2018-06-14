Kırıkkale’de trafik kazası: 10 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Bünyamin Altınok (37) idaresindeki 06 FG 4542 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun karayolunun 30. kilometresinde Haydar Kargın’ın kullandığı 06 F 1952 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, her iki sürücü ile birlikte otomobillerde bulunan yolcular Münevver Altınok (68), İklim Cemre Yivli (5), Vedat Yivli (33), Candan Altınok (34), Zahire Yivli (35), Ali Evren Altınok (10), Müderris Kargın (27) ve Yağız Altınok (6) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.