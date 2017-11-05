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Kırıkkaleli sporcular Bulgaristan’dan madalya ile döndüler

Kırıkkaleli sporcular Mehmet Ergişi ve Mehmet Ünal Bulgaristan’da düzenlenen Balkan Petank Şampiyonası'ndan altın, gümüş ve bronz madalyalarla şehre döndüler.

Kırıkkaleli sporcular Bulgaristandan madalya ile döndüler

05 Kasım 2017 18:34

Bulgaristan'ın Sofya şehrinde düzenlenen Balkan Petank Şampiyonası'na Türkiye damga vurdu. Türkiye'nin yanı sıra ev sahibi Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Makedonya'nın yarıştığı şampiyonada, Türkiye genel klasmanda 72 puanla açık ara ilk sırayı alırken, Bulgaristan 27 puanla ikinci, Yunanistan ise 9 puanla üçüncü sırada yer aldı. Şampiyonada milli takım, genç erkek takımlar, genç kız takımlar, genç çift erkekler, genç tek erkekler, genç tek kızlar, genç erkekler altın nokta ve genç kızlar altın nokta olmak üzere tüm kategorilerde altın madalyaların hepsini toplarken 6 kategoride de gümüş madalyanın sahibi oldu. 

Kırıkkaleli sporculardan Mesut Ergişi ve Mehmet Ünal kendi kategorilerinde altın, üçlerde gümüş, çift erkeklerde 3. olarak şehri en iyi şekilde yarışmalarda temsil ettiler. Kazanılan başarılar üzerine Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, “Uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil eden ve madalya kazanarak bayrağımızı dalgalandıran sporcularımızı tebrik ederek, başarılarının devamını dilerim” açıklamalarında bulundu.  

Mehmet Temizyürek
 

 

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