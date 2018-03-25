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Kırıkkaleliler de 'Çocuk parklarına kamera konulsun' dedi

TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından ortaklaşa başlatılan çocuk parklarına güvenlik kamerası kampanyasını Kırıkkaleli vatandaşlar da destekledi.

Kırıkkaleliler de Çocuk parklarına kamera konulsun dedi

25 Mart 2018 12:01

Son dönemlerde yaşanan çocuk istismarı olayları karşısında, TGRT Haber ve İHA tarafından başlatılan ‘Çocuk Parklarına Kamera Konulsun’ kampanyasına Kırıkkaleli vatandaşlar da destek verdi. Şehir halkı, çocuk güvenliği ve toplum huzuru için çocuk parklarında kamera olmasının yerinde bir adım olacağını belirtti. 

Torunlarını parkta oynaması için getiren Şengül Güngör, “Çocuklarımızı sürekli parka getiriyoruz oynasınlar diye, yeri geliyor gözümüzü ayırdığımız zamanlar oluyor. Bunun için de parklarımızda güvenlik kamerasının olması bizler için daha güvenli olacak, ufak bir şey de sürekli gözetliyor olacağız. Çocuklarımız için çocuk parklarında güvenlik kamerası istiyoruz.” dedi. 

Çocuklarıyla parka gelen Ayşegül Kılıççı ise, “Güvenliğimiz için her yerde güvenlik kamerası olmalı. Çocuklarımızın güvenliği için çocuk parklarına güvenlik kamerası istiyoruz” şeklinde konuştu.  

Mehmet Temizyürek

Etiketler: çocuk parkları, kırıkkale

 

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