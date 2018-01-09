Kırıkkalesporlu futbolcu kaza yaptı: 1'i polis 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkalesporlu futbolcu Uğur Kütük’ün kullandığı 06 FC 5897 plakalı otomobil Kırıkkale-Ankara yolunun şehir merkezi çıkışındaki kavşak bölgesinde takla attı. Kazaya müdahale etmek için olay yerine gelen 71 A 5432 plakalı polis aracına emniyet şeridinde bulunduğu sırada ise kontrolden çıkan 06 GPG 12 plakalı otomobil çarptı.

Yaşanan iki kazada polis memuru Sefa Madenci ve futbolcu Uğur Kütük hafif yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mehmet Temizyürek