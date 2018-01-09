Diğer
Kategoriler

Kırıkkalesporlu futbolcu kaza yaptı: 1'i polis 2 yaralı

Kırıkkale'de peş peşe meydana gelen trafik kazasında 1’i polis, diğeri futbolcu 2 kişi yaralandı.

Kırıkkalesporlu futbolcu kaza yaptı: 1i polis 2 yaralı

09 Ocak 2018 13:29

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkalesporlu futbolcu Uğur Kütük’ün kullandığı 06 FC 5897 plakalı otomobil Kırıkkale-Ankara yolunun şehir merkezi çıkışındaki kavşak bölgesinde takla attı. Kazaya müdahale etmek için olay yerine gelen 71 A 5432 plakalı polis aracına emniyet şeridinde bulunduğu sırada ise kontrolden çıkan 06 GPG 12 plakalı otomobil çarptı.

Yaşanan iki kazada polis memuru Sefa Madenci ve futbolcu Uğur Kütük hafif yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.  

Mehmet Temizyürek

Etiketler: kırıkkalespor

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç