Diğer
Kategoriler

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde, Güven Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik devam eden operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Özgür Mutlu'nun (23) Kırıkkale'deki baba ocağına ateş düştü.

Kırıkkaleye şehit ateşi düştü

02 Aralık 2016 18:01

Gürler Mahallesi'nde ikamet eden baba Güngör Mutlu ve anne Hatice Mutlu'ya oğullarının şehadet haberini İl Jandarma Komutanlığı görevlileri verdi. Acı haberi alan şehidin anne ve babası uzun süre gözyaşı döktüler. Daha sonra oğlunun şehit haberini alan babası fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Güngör Mutlu müşahede altına alındı.

Şehit sözleşmeli Er Özgür Mutlu'nun Kırıkkale Merkez Gürler Mahallesi, Doğu caddesindeki baba ocağına boydan boya Türk bayrağı asıldı. Sağlık ekipleri hazır bekletiliyor. Bekar olduğu öğrenilen şehit Er Özgür Mutlu'nun cenazesinin Hakkari’de düzenlenecek askeri törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye gönderileceği öğrenildi.

Etiketler: kırıkkale, şehit ateşi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç