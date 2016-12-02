Gürler Mahallesi'nde ikamet eden baba Güngör Mutlu ve anne Hatice Mutlu'ya oğullarının şehadet haberini İl Jandarma Komutanlığı görevlileri verdi. Acı haberi alan şehidin anne ve babası uzun süre gözyaşı döktüler. Daha sonra oğlunun şehit haberini alan babası fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Güngör Mutlu müşahede altına alındı.

Şehit sözleşmeli Er Özgür Mutlu'nun Kırıkkale Merkez Gürler Mahallesi, Doğu caddesindeki baba ocağına boydan boya Türk bayrağı asıldı. Sağlık ekipleri hazır bekletiliyor. Bekar olduğu öğrenilen şehit Er Özgür Mutlu'nun cenazesinin Hakkari’de düzenlenecek askeri törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye gönderileceği öğrenildi.