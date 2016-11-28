Bartın’da Kırtepe Mahallesinde bulunan kullanılmayan eski öğretmen evi binasının çatısında bulunan güneş enerjisi panellerinin kırılan camları yoldan geçen yayalar için büyük tehlike arz ediyor. Olası bir rüzgarda çatıdan düşecek olan cam parçalarının ölümcül kazalara davetiye çıkarmadan önlem alınması gerektiğini belirten vatandaşlar yetkililerin önlem almasını istedi. Güneş enerjisi panellerinden düşecek bir cam parçasının bile aşağı düşmesinin, bina altından her gün geçen yüzlerce insan için büyük tehlike oluşturabileceğini, faciaya davetiye çıkardığını belirten çevre sakinleri, olaya ilgililerin müdahale etmesi gerektiğini anlattılar.

MUSTAFA KURT