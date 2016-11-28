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Kırılan güneş enerjisi panelleri tehlike saçıyor

Bartın’da eski öğretmen evi çatısında bulunan güneş enerjisi panellerinin kırılan camları tehlike saçıyor.

Kırılan güneş enerjisi panelleri tehlike saçıyor

28 Kasım 2016 07:21
Kırılan güneş enerjisi panelleri tehlike saçıyor - Tıkla İzle

Bartın’da Kırtepe Mahallesinde bulunan kullanılmayan eski öğretmen evi binasının çatısında bulunan güneş enerjisi panellerinin kırılan camları yoldan geçen yayalar için büyük tehlike arz ediyor. Olası bir rüzgarda çatıdan düşecek olan cam parçalarının ölümcül kazalara davetiye çıkarmadan önlem alınması gerektiğini belirten vatandaşlar yetkililerin önlem almasını istedi. Güneş enerjisi panellerinden düşecek bir cam parçasının bile aşağı düşmesinin, bina altından her gün geçen yüzlerce insan için büyük tehlike oluşturabileceğini, faciaya davetiye çıkardığını belirten çevre sakinleri, olaya ilgililerin müdahale etmesi gerektiğini anlattılar.

MUSTAFA KURT

Etiketler: Bartın öğretmen evi, güneş enerjisi


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