Kırım saldırganı sanılan gencin hayatı karardı

Kırım'da 17 Ekim tarihinde 18 yaşındaki bir genç sırt çantasıyla okula girmiş, sırt çantasından çıkardığı patlayıcılar ve silahlarla 23 kişinin ölümüne, 73 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştu. Yaşanan trajedinin yankıları Rusya'da hala sürerken, Rus basınında saldırgan olarak gösterilen gencin hayatı karardı. Kırım'ın Kerç şehrinde yaşanan saldırıdan sonra Rus basını, saldırıyı gerçekleştiren gencin yerine sosyal medyadan edindiği bir fotoğrafı kullandı. Kullanılan fotoğraf bir süre sonra neredeyse tüm Rus basınında yer aldı. Bu fotoğrafın kullanılmasından sonra genç adeta linç edildi.

AİLE SOKAĞA ÇIKAMADI

Rus basınının hatasından sonra olayla hiçbir ilgisi olmayan genç sosyal medya üzerinden binlerce tehdit mesajı aldı. Genç her ne kadar kendisinin masum olduğunu sosyal medya üzerinden anlatmaya çalışsa da başarılı olmadı. Aile tehditlerden dolayı çareyi yerel bir televizyon kanalına çıkarak masum olduğunu anlatmakta buldu. Televizyona çıkan aile, saldırıyla hiçbir ilgilerinin bulunmadığını söyleyerek tehdit ve saldırıların sona ermesi için çağrıda bulundu. Daha sonra aile avukatıyla birlikte suç duyurusunda bulunarak, ulusal kanallara basın açıklaması yaptı.

PSİKOLOJİK DESTEK ALACAK

Anne Natalia Diviza açıklama yaparak, “Okulda oğlumun İngilizce öğretmeni ve 16 yaşındaki arkadaşı da kurban oldu. Birçok arkadaşı yaralandı. Bir de üstüne bu saldırı ve tehditler gelince oğlumun ruh sağlığı bozuldu. Bu travmanın atlatılması için oğluma psikolojik destek verilecek” diye konuştu.

Ayrıca aile tehdit ve saldırılar ile ilgili polise suç duyurusunda bulundu.