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Kırım Tatar Meclisi başkan yardımcılarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Kırım'da Rus mahkemesinin hapis cezası verdiği Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcıları Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov, serbest bırakılmaları sürecinde atılan adımlar için Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kırım Tatar Meclisi başkan yardımcılarından Cumhurbaşkanı Erdoğana teşekkür

26 Ekim 2017 18:23

Kırım'da Rus mahkemesinin hapis cezası verdiği Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan yardımcıları Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov, serbest bırakılmaları sürecinde atılan adımlar için Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Çiygöz ve Ümerov, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı Çiygöz, konuşmasında, "Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve Petro Poroşenko'nun adımları çok önemli. Bu adımları şahsen hissettik. Bu bizden geçerek bütün ülkemize yayıldı çünkü hiç kimse bunun olacağına inanmıyordu. Buraya geldiğimizde Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı'na şahsen şükranlarımızı iletmek istedik ancak yoğun programlarından dolayı buluşma imkanımız olmadı. O yüzden şöyle bir anlaşmaya vardık, biz Kiev'e döndükten sonra en kısa zamanda buraya gelip teşekkürlerimizi şahsen sunmak isteriz" ifadelerini kullandı.

Çiygöz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den özür dilemesinin teklif edilip edilmediği yönündeki soruya, "Böyle bir teklif geldi ama ben kesinlikle kabul etmeyeceğimi söyledim. Benim Ukrayna halkına ve Kırım Tatarlarına yönelik tutumum nettir. Böyle bir şeyi kabul etmiş olsaydım Ukrayna halkına ihanet etmiş olurdum" cevabını verdi.

Ümerov ise, Türkiye'ye gönderileceğini dün saat 07.00'de öğrendiğini belirterek, "Bütün bu yaşananlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko ve Kırım Tatar Meclisi'nin adımları sayesinde oldu" şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, "Bugün burada Çiygöz ve Ümerov ile özellikle Ankara'da buluşmamız çok sembolik bir anlam taşıyor. Bu olay çok kilit ve sembolik anlama sahip. Biliyorsunuz, Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko dün kendi sosyal medya hesaplarında Sayın Erdoğan'a şükranlarını iletti ve şahsi çabaları için teşekkür etti. O yüzden biz tekrar Türkiye'ye Kırım konusunda ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda gösterdiği kararlı tavır için teşekkür etmek istiyoruz" dedi.  

Etiketler: Ahtem Çiygöz, Rus mahkemesi

 

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