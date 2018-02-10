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Kırıma uğramak nedir, ne anlama gelir? TSK'dan kırıma uğrayan helikopter hakkında açıklama

Kırıma uğramak nedir, ne anlama gelir? Hatay'daki düşen helikopter haberi sonrası herkes bu sorunun yanıtını arıyor. TSK Afrin’de düşen helikopterle ilgili açıklama yaparken helikopterin kırıma uğradığı açıklandı. Peki 'kırıma uğramak' nedir ve ne anlama gelir? İşte tüm detaylar...

Kırıma uğramak nedir, ne anlama gelir? TSKdan kırıma uğrayan helikopter hakkında açıklama

10 Şubat 2018 17:33

TSK Afrin’de düşen helikopterle ilgili bir açıklama yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri açıklamasında “Helikopterimiz kırıma uğradı” dedi. Peki kırıma uğramak ne demek? Helikopterin tekrar onarılmasına müsaade edecek düzeyde hasar görmesidir. Çeşitli sebeplerden dolayı olabilir. Örneğin bir motor arızası yaşanmış olabilir. Mesela, helikopterin inişi esnasında pervanenin taşıma kuvvetini kaybetmesi sonucu sert ve hasar veren bir iniş yaşanmışsa buna kırıma uğramak denir. Benzer şekilde çeşitli teknik veya fizikler aksaklıklar veya hava koşulları dolayısı ile yanlış veya hatalı yapılan inişlerde ve kalkış denemelerinde de hasar gerçekleşebilir.

TSK AÇIKLADI HELİKOPTERİMİ 'KIRIMA UĞRADI' PEKİ KIRIMA UĞRAMAK NE DEMEK?

Helikopterin tekrar onarılmasına müsaade edecek düzeyde hasar görmesidir. Çeşitli sebeplerden dolayı olabilir. Örneğin bir motor arızası yaşanmış olabilir. Mesela, helikopterin inişi esnasında pervanenin taşıma kuvvetini kaybetmesi sonucu sert ve hasar veren bir iniş yaşanmışsa buna kırıma uğramak denir. Benzer şekilde çeşitli teknik veya fizikler aksaklıklar veya hava koşulları dolayısı ile yanlış veya hatalı yapılan inişlerde ve kalkış denemelerinde de hasar gerçekleşebilir.

Genelkurmay Başkanlığı: ATAK tipi helikopter kırıma uğradı

Genelkurmay Başkanlığınca, Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında ATAK tipi bir helikopterin kırıma uğradığı, helikopterde bulunan iki askerin şehit olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında, saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterin kırıma uğradığı belirtildi.

Helikopterde bulunan iki askerin şehit olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Etiketler: kırıma uğramak, kırıma uğramak nedir

 

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